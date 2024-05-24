Fazla yumurta tüketmek faydadan çok zarar getirebilir! Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

KİLO VERMEK İSTERKEN KİLO ALABİLİRSİNİZ

Fazla yumurta tüketmek kilo kaybını zorlaştırdığı gibi kilo alınmasına da neden olabilir. Yumurta hem protein hem de yağ açısından çok zengin bir besin olmasına karşın kalorisi de düşük değildir. Her gün 3 ya da 4 yumurta tükettiğiniz kahvaltılar sizin için pek de sağlıklı sayılmaz.