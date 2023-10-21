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        Haberler Magazin Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi - Magazin haberleri

        Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi

        Piyanist Fazıl Say, İsviçre'de vereceği konser programından, İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı çıkartıldığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:27
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        Filistin'e destek verdi, konserleri iptal edildi
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        Fazıl Say, konserlerinin iptal edildiğine dair sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İsviçre'de, Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail - Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiç bir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

        "AVRUPA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GÜVEN DUYULUR, KARANLIK VE ANLAYIŞSIZLIK YAŞANMAZ DİYE BİLİRDİM"

        İptal sebebiyle 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkamayacağını belirten Say, şunlar söyledi: Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum. İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiç bir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim. Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla.

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        AK PARTİ SÖZÜCÜ ÖMER ÇELİK: KONSERLERİN İPTAL EDİLMESİNİ KINIYORUZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:

        Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail´in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.

        Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur.

        Sayın Fazıl Say’ın masum sivillere sahip çıkan, Netenyahu’nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

        Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor.

        Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar.

        Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

        Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar.

        Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak...

        Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız...

        Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek...

        Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propogandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar.

        İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek.

        Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

        "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE AYNI FİKİRDEYİM"

        Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" sözlerini paylaşarak, şunları kaydetmişti: Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet.

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