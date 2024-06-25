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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say ile Aslıhan And duo konseri ENKA Sanat'ta

        Fazıl Say ile Aslıhan And duo konseri ENKA Sanat'ta

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And'ın 5 Temmuz'da ilk düo konserleri, Kenan Doğulu ise 8 Temmuz'da "İhtimaller" caz projesiyle ENKA Açık Hava Tiyatrosu'na konuk olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:39
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        Fazıl Say ile Aslıhan And duo konseri
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        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile muhteşem yeteneğiyle dikkat çeken flüt sanatçısı Aslıhan And, 5 Temmuz'da ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ilk düo konserle sanatseverlerle buluşacak. Konserde ilk olarak Fazıl Say, G.Gershwin'in eserinden uyarladığı Summertime'ı ve pandemi döneminde bestelediği “Yeni Hayat”, Op.99 piyano sonatını çalacak.

        Aslıhan And
        Aslıhan And

        Ardından Fazıl Say ve Aslıhan And, F. Schubert’in “Arpeggione”, La minör D821 ve C. Franck’ın “La majör” piyano ve flüt sonatı eserlerini yorumlayacaklar. Konserin sonunda ise yine çok özel bir eser yer alacak; Fazıl Say’ın piyano ve flüt için bestelediği “Portreler”, Op.101. Sanatçının Türkiye’de kültür sanat hayatına yön vermiş veya katkı sağlamış değerli isimlere ithafen bestelediği ve tamamı sekiz portreden oluşan eserin “Babam Ahmet Say” ve “Şarık Tara” bölümleri gecede dinleyenlere sunulacak.

        Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Kenan Doğulu, 8 Temmuz’da “İhtimaller” caz projesi ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na ilk kez konuk olacak. Sanatçının “Aşk Oyunu”, “Baş Harfi Ben”, “Sımsıkı”, “Ex Aşkım” gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını caz müziğiyle bambaşka yorumlara taşıdığı konser, müzikseverlere benzersiz bir yaz gecesi yaşatacak. Bu özel konserde Kenan Doğulu’ya sahnede Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas), Mehmet İkiz & Ferit Odman (davul), Şenova Ülker (trompet), Bulut Gülen (trombon), Engin Recepoğulları (saksofon) eşlik edecek.

        Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir

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        #Enka Sanat
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        #Aslıhan And
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