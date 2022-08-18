'Hayat Ağacı' 16 Eylül'de 0:00 / 0:00

Zorlu PSM'nin 10'uncu sezon açılışı, 16 Eylül'de besteci ve piyanist Fazıl Say'ın yeni eseri 'Hayat Ağacı' süitinin dünya prömiyeriyle gerçekleşecek

AA

Fazıl Say'ın yeni eseri 'Hayat Ağacı' süitinin dünya prömiyeri, Zorlu PSM'nin 10'uncu sezon açılışında gerçekleşecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Say'ın Zorlu PSM'nin siparişi üzerine viyolonsel ve piyano için bestelediği eser, aynı zamanda bestecinin yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor.

Konserde, Fazıl Say'a genç çellist Jamal Aliyev eşlik edecek. Medya sanatçısı Refik Anadol'un, Fazıl Say’ın yeni eserinden aldığı ilhamla, yapay zeka teknolojisini kullanarak tasarladığı dijital veri heykeli de Lalin Akalan küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak. Konserde ayrıca 'Dört Şehir' sonatıyla Cesar Franck'ın viyolonsel piyano sonatı seslendirilecek.