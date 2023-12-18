Fazıl Say, Cem Adrian'ı nasıl keşfettiğini anlattı
Cem Adrian ile konser vermeye hazırlanan piyanist Fazıl Say, ünlü şarkcıyı yıllar önce nasıl keşfettiğini anlattı. Cem Adrian'ın bir dönem tarot falı bakarak para kazandığını söyleyen Say, "Doğaüstü bir durumu vardı" diyerek Adrian'ın sesinden etkilendiğini dile getirdi
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Fazıl Say ve Cem Adrian 24 Aralık'ta Volkswagen Arena’da aynı sahneyi paylaşacak. Say, yaptığı paylaşımla Cem Adrian ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.
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Fazıl Say, 2004’te müzisyen Demet Sağıroğlu aracılığıyla Adrian’ın demosunu dinlemiş çok etkilenmiş. Adrian, o zamanlar 23 yaşında, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak hayatını sürdürüyormuş.
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Fazıl Say, Cem Adrian’ı nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlattı: Cem Adrian’ı ilk kez 2004 başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan, tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekile girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım. İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem.
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Neyse; o gün;
Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu.
Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 santim daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in...
100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar.
Teorik bilgisi azdı.
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Ben, o yıllarda 34 yaşımdaydım, Bilkent Üniversitesi'nde 2 yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum. Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004 - 2005 yıllarında Bilkent’te verdi.
Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” onun ilk hit şarkısı oldu.
2006 yılında “İnsan İnsan” şarkımın hepinizin bildiği tek kayıdı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında)
İlk İstanbul konserimizden sonra Hamburg ve Bremen’de ilk yurt dışı..
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Sonra Cem’i yalnız bıraktım.
Kuş kendi uçmalıydı.
Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (biraz fazla veriyor hatta!)
Çok sayıda hit şarkısı oldu.
24/25 Aralık İstanbul VW Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi.
Elbet seneye de devam ederiz.
Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık bir zahmet.
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