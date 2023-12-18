Fazıl Say, Cem Adrian'ı nasıl keşfettiğini anlattı

Sonra Cem’i yalnız bıraktım.

Kuş kendi uçmalıydı.

Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (biraz fazla veriyor hatta!)

Çok sayıda hit şarkısı oldu.

24/25 Aralık İstanbul VW Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi.

Elbet seneye de devam ederiz.

Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık bir zahmet.