Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fazıl Say, Cem Adrian’ı nasıl keşfettiğini anlattı - Magazin haberleri

        Fazıl Say, Cem Adrian'ı nasıl keşfettiğini anlattı

        Cem Adrian ile konser vermeye hazırlanan piyanist Fazıl Say, ünlü şarkcıyı yıllar önce nasıl keşfettiğini anlattı. Cem Adrian'ın bir dönem tarot falı bakarak para kazandığını söyleyen Say, "Doğaüstü bir durumu vardı" diyerek Adrian'ın sesinden etkilendiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fazıl Say ve Cem Adrian 24 Aralık'ta Volkswagen Arena’da aynı sahneyi paylaşacak. Say, yaptığı paylaşımla Cem Adrian ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

        • 2

          Fazıl Say, 2004’te müzisyen Demet Sağıroğlu aracılığıyla Adrian’ın demosunu dinlemiş çok etkilenmiş. Adrian, o zamanlar 23 yaşında, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak hayatını sürdürüyormuş.

        • 3

          Fazıl Say, Cem Adrian’ı nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlattı: Cem Adrian’ı ilk kez 2004 başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan, tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekile girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım. İlginç ve uhrevi bir karakterdir Cem.

        • 4

          Neyse; o gün;
          Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu.
          Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 santim daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in...
          100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar.
          Teorik bilgisi azdı.

        • 5

          Ben, o yıllarda 34 yaşımdaydım, Bilkent Üniversitesi'nde 2 yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum. Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004 - 2005 yıllarında Bilkent’te verdi.
          Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” onun ilk hit şarkısı oldu.
          2006 yılında “İnsan İnsan” şarkımın hepinizin bildiği tek kayıdı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında)
          İlk İstanbul konserimizden sonra Hamburg ve Bremen’de ilk yurt dışı..

        • 6

          Sonra Cem’i yalnız bıraktım.
          Kuş kendi uçmalıydı.
          Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (biraz fazla veriyor hatta!)
          Çok sayıda hit şarkısı oldu.
          24/25 Aralık İstanbul VW Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi.
          Elbet seneye de devam ederiz.
          Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık bir zahmet.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Habertürk Anasayfa