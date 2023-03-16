"MESLEĞİMİ TUTKUYLA YAPIYORUM"

17 yıldır çocuklarla çalışan eğitimci Ezo Sunal, "Kendi atölyem var. 18 aydan 5 yaşa kadar çocuklarla çalışıyorum. Bunun yanında çocuk kitapları yazıyorum. Çok büyük bir aşkla tutkuyla mesleğimi yapmaya devam ediyorum" dedi.

Ezo Sunal, "İyi bir okul, çocuğa ihtiyacı olan şeyleri veriyor olmalı. Sosyalleşme, spor, sanat... Bunları dışarıdan temin ediyorsam, o çocuk ne zaman sıkılacak yani. Çocuk ne zaman 'oh' deyip yatağına uzanacak. Bir yerden sonra 'ben bir şey öğrenmek istemiyorum' diyen çocuklar gördüm. Anne ve babaları suçlamak doğru değil ama maalesef eğitimin bir standardı yok ülkemizde. Bazı çocukların üzerinde baskı var" diye konuştu.