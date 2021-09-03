Fatma Turgut'tan cover sürprizi

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Türk rock müziğinin başarılı vokali Fatma Turgut, bugün hayranlarına Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı "Hata"nın cover versiyonu ile sürpriz yaptı.

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan "Hata" adlı şarkının düzenleme ve mixi Selim Öztürk, kaydı Selim Öztürk ile Emre Merallı, masteringi ise Tanju Eren tarafından yapıldı. "Hata"daki davul program, klavyeler ve gitarlar da Selim Öztürk imzası taşıyor.