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Fatma Turgut'tan sevenlerine sürpriz

Türk rock müziğinin en sevilen ve en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, yepyeni single'ı ile sevenlerine sürpriz yapıyor. Yayınladığı her çalışmasıyla dinleyicilerden tam not alan ve müzik listelerinin zirvesinde yer alan müzisyen şimdi ise, "Dünyalar Senin Olsun" şarkısıyla adından söz ettiriyor

18.06.2021 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Fatma Turgut'tan sevenlerine sürpriz - Magazin haberleri
Fatma Turgut'tan sevenlerine sürpriz
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HABERTURK.COM

Sözü ve müziği Fatma Turgut'a ve Can Baydar'a ait "Dünyalar Senin Olsun"un düzenlemesinde de Can Baydar, Ozan Tügen ve Tarkan Gözübüyük imzaları var. Turgut'un yeni single'ı "Dünyalar Senin Olsun", 21 Haziran Pazartesi günü tüm dijital müzik platformlarda yerini alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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