27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen Kalite Kongresi, ikinci gününde de iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasının temsilcilerini ağırladı.
“Çözüm Özünde–Fix The Basics!” ana temasıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen kongrenin ikinci günü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmacı olduğu “21'inci Yüzyılda Metropoller ve Yerel Yönetimlerde Çağın Gereklerini Yakalamak” isimli oturumla başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oturumun başındaki konuşmasında kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığına vurgu yaparak, "Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılındaki hedefi dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Bu anlayışla, şehirlerimizi de bu yarışın içinde tutmamız gerekiyor. Yani her şehir kendi kalkınma planını yapmalı. Sorunların çözümünde mutlaka teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Dünyaya entegre olmamız ve bunun içini doldurmamız şart. Ar-Ge ve inovasyon diye ayrı bir birim kurduk, beşeri sermayeyi merkeze aldık ve kendimizi yeniden yapılandırdık" dedi.
Gaziantep'in büyük bir rekabet gücü olduğunu vurgulayan Şahin, "Göreve gelir gelmez küresel ölçekte şehrin rekabet edebilme gücünü test ettik. Dünya Bankası bir araştırma yapmış ve bir rapor çıkarmış. O rapora göre dünyanın rekabet etme gücünde 7'inci yüksek şehri Gaziantep. Şehrimizin yanı başında savaş olmasına rağmen şu an 150 fabrika bitiyor. Her şartta ve coğrafyada güçlü olmayı öğrendik. Cesaretle yatırım yapabilmeyi öğrendik" dedi.
Başkan Şahin, Gaziantep'teki sanayicilerle katma değeri yüksek ürünlerin imalatı için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Gaziantep'in bölgesel sorunlar ortadan kalktıktan sonra çok büyük bir cazibe merkezi haline geleceğine değinen Şahin, "Suriye sorunu bittikten sonra Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi ve pazarıyız. Fuar, finans merkeziyiz. Dünyanın İpek Yolu denen kalkınma yolunun ortasındayız. Fakat bunun farkında değiliz. UNESCO'ya gastronomi şehri olmak için başvurduk. Dünyanın en eski yerleşim birimi olan büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz" ifadesini kullandı.
'25 MİLYON KİŞİYE YETECEK KONUT VAR'
Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bilgi teknolojilerinin belediye hizmetlerindeki önemini anlattı.
Hizmet kalitesini artırmak için kontrol ve takip gerektiğini ifade eden Yavaş, bunun için teknolojisi azami düzeyde kullanma gayretinde olduklarını söyledi.
Hizmette devamlılığın önemine de vurgu yapan Yavaş, "Başkan olarak görevimiz vatandaşlara verilen hizmeti kolaylaştırmak olmalı. O zaman devam eden projelerle ilgili gelen birisi ego yapmayacaktır. Devam eden güzel bir hizmeti aynen sürdürecektir" dedi.
Yeni konut yapımına da değinen Yavaş, Ankara'nın ihtiyaçtan fazla yeni konut stoğu olduğunu öne sürerek, "Ankara'nın 2025'te öngörülen nüfusu 8 milyonken şu anda 25 milyona yetecek imar planımız var. Birçok binalar yapıldı satılmıyor. Bomboş bekliyor. Tarımsal arazilerimizin birçoğu arsa haline getirilmiş ve bir müteahhit gelsin de 5 daire versin diye bekliyor. Ama müteahhitler hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü zaten konutlar doymuş ve fazlası da var. Ankara'nın bütün nüfusunu toplam arazinin yüzde 3'üne sıkıştırmışız. Geri kalanı boş" dedi.
Üniversitelere uğrayan yeni bisiklet yolları planladıklarını anlatan Başkan Yavaş, Avrupa Birliği normlarına da değinerek, bu normların yerel kültürü kısıtladığını, bununla ilgili çalışılması gerektiğine işaret etti.
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