Fatma Girik'ten haber var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti. Usta sanatçıdan güzel haber geldi. Girik'in menajeri Bircan Silan, ünlü oyuncunun taburcu olduğunu belirtti.

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