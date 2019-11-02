02 KASIM 2019
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Fatma Girik 2 aylık tedavinin ardından Bodrum'a döndü - Magazin haberleri

Fatma Girik 2 aylık tedavinin ardından Bodrum'a döndü

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi

02.11.2019 - 13:42 | Güncelleme: MAGAZİN

  • İHA'nın haberine göre; yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara’da tedavi gören Fatma Girik, yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü.

  • BODRUM'DAKİ EVİNE DÖNDÜ

    Tedavinin ardından bir süre İstanbul’a giden ünlü sanatçı, 2 ayın sonunda Bodrum'daki evine döndü.

  • Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik’i görür görmez üzerine atladı.

  • ANNESİYLE ÖZLEM GİDERDİ

    Önce köpeklerini seven Girik, daha sonra 2 kişinin koluna girmesiyle birlikte hasta olan annesi Münevver Girik’in yanına giderek özlem giderdi.

  • BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

    Anne, kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre birbirlerine baktı. Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.

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