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        Haberler Gündem İstanbul Fatih’te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Fatih’te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Fatih'te bir ayakkabı imalatı yapan atölyenin depo kısmında başlayan yangın, atölyenin diğer kısımlarına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:47 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:47
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        Fatih'te ayakkabı atölyesinde yangın
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        Yangın, saat 22.00 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Yeni Bahar Sokak üzerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıktı.

        Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı atölyenin deposunda çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden atölye çalışanları kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, alevler atölyenin üst katlarına da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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