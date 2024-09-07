Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına maruz kaldı. Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti
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Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Fatih Ürek, burada bir yolcunun saldırısına uğradı.
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Tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.
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Yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.
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58 yaşındaki şarkıcı, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.
Fotoğraflar: DepoPhoto, İHA, Instagram