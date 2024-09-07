Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı

58 yaşındaki şarkıcı, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.

Fotoğraflar: DepoPhoto, İHA, Instagram