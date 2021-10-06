Fatih Tezcan neden gündem oldu? sorusu merakla araştırılıyor. Peki Fatih Tezcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Tezcan'ın hayatı...

FATİH TEZCAN KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Dedeleri Osmanlı muhaciridir. Eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. İlk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirdi. Askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2.senesinde ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kaldı.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başladı. Özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık verdi.

İlk araştırma dosyası yayınlandığında 22 yaşındaydı. “Körfez Savaşı ve Tevrat” ve “Irak'a silah satan ABD şirketleri” konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer buldu.

1999'da Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yaptı.

2003'te Güzin Hanım'la evlendi. Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya geldi. 2007'de boşandı.

2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslamî çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulundu.

Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başladı.

Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk oldu.

2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yaptı.

2010'da Ankara TTK'da Yakın Tarih araştırmalarında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu' ve 'Kemalizm ve Din' konulu 1000'e yakın kitap taradı. Eş zamanlı olarak Ankara'da Mücadile Çalışma Grubu'nu kurdu.

2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurdu. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yöneldi, çok sayıda konferans ve seminer verdi.

Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlendi. Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya geldi.

Bu sırada başlayan Arap Devrimleri'ni yakından izledi.

Ağustos-2011'de BAAS Rejimi'nin bombalamakta olduğu Hama ve İdlib'e girdi. Suriye Devrimi sırasında bölgeye giden ilk Türk gazeteci oldu. Özgür Suriye Ordusu'nun kuruluş ve çatışma döneminde defalarca Suriye'de bulundu, Özgür Ordu ve Suriye Ulusal Konseyi'nin üst düzey isimleriyle görüşmeler yaptı, süreci yakından takip etti, görüntü ve anlatımları Ulusal ve Uluslararası medyada yayınlandı.

Mısır’daki darbenin akabinde Kahire’ye giderek Müslüman Kardeşler’le temas kurdu, Rabia Adeviye Meydanı’ndaki eylemlerde bulundu, canlı bağlantılarla Türkiye’ye bilgi aktardı. Halen analizmerkezi.com adlı Haber-Analiz Sitesi'nin Yayın Yönetmenliğini sürdüren ve Televizyon Yorumcusu olan yazarın makaleleri, aynı sitede yayınlanmaktadır.