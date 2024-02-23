Fatih Terim, Yunanistan'da ilk kupasına yakın!
Fatih Terim, Panathinaikos kariyerindeki ilk kupasını kazanmanın kıyısına geldi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli çalıştırıcı, Yunanistan Kupası'nda ise finale yükseldi.
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Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, kısa sürede Yunanistan'da da adından söz ettirmeyi başardı.
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı.
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Yeşil Yoncalar, kupa yarı finalinde PAOK'u penaltılarda saf dışı bıraktı.
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Terim'in öğrencileri, çeyrek finalde Atromitos, son 16 turundaysa ezeli rakibi Olympiakos'u elemişti.
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Atina ekibi, kupanın yanı sıra Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluk yarışı veriyor.
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Başkent ekibi, lider AEK'nın 1 puan gerisinde takibini sürdürüyor.
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Fatih Terim Panathinaikos'un başında 14 resmi maça çıktı.
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70 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
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Bu süreçte rakip fileleri 35 kez havalandıran Yunan ekibi, kalesinde 23 gol gördü.
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