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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Yunanistan'a gitti - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

        Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşmaya varan teknik direktör Fatih Terim, bu ülkeye gitti. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli teknik adam yolculuk öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Terim, kendisine uzatılan mikrofonlara "Söyleyeceğimiz çok şey olacak ama şimdi değil" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:36
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          Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti.

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          Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

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          Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

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          Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

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          Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

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