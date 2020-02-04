04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyonluğu hedefleyen ve çıkışa geçerek liderle arasındaki puan farkını 5'e indiren Galatasaray'da Fatih Terim en çok Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor. Son iki sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, şampiyonluk için kilit noktanın son dönemde eleştirilen Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin performanslarından geçtiğini düşünüyor.
GEÇEN SEZONUN İKİNCİ YARISINDA ZİRVE YAPMIŞLARDI
Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta ikinci yarıdaki performanslarıyla sarı-kırmızılılara katkı sağlamıştı. Geçen sezonun ilk yarısını 3 asistle kapatan Belhanda, ikinci yarıya hızlı başlamış ve forma giydiği ilk 6 maçta tam 7 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında birer asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında 2 gol atarak 3 puanı getiren isim olmuştu. Belhanda, Kasımpaşa maçında da 1 gol atarken kritik BB Erzurumspor mücadelesinde kazanılan 1 puanı kazandıran golü de atmıştı.
Sofiane Feghouli ise geçen sezonun ilk yarısında düzenli forma şansı bulmakta zorlanmış ve ilk devreyi 1 golle tamamlamıştı. Kayserispor maçı sonrasında "Hocamızın tekrar bana güvenmesini istiyorum" diyen Feghouli ikinci yarıya damga vuran isim olmuştu. Ligin ikinci yarısında 8 gol 6 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir gibi şampiyonluğun dönüm noktaları olan maçlara damgasını vurmuştu.
Fatih Terim'in son dönemde kurmaylarıyla yaptığı teknik toplantılarda da Belhanda ve Feghouli'yi ön plana çıkardığı, bu iki ismin performanslarını yukarıya çekmesi durumunda şampiyon olabileceklerini dile getirdiği öğrenildi.
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