05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim'in şu ifadeleri kullandı
"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK!"
"Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız. Oyuncularımın böyle düşünmesine sevindim ancak biz teknik adamlar dışarıdaki söylemlerle içerideki eylemlerin aynı olmasını isteriz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu düşünce içinde olabiliriz ama baştan itibaren oyun içinde olmayabiliriz."
"KİM ÇIKARSA ÇIKSIN..."
"Bale ve James yokken Real Madrid'in daha az güçlü bir takım olduğunu mu düşünüyorsunuz diyor muhabir. Real Madrid'in sahaya sürdükleri haricinde en az onlar kadar güçlü bir 11'leri daha var. Kim çıkarsa çıksın benim için ciddiye alınması gereken tehlikeli bir isimdir."
"GOL ATAMADIĞIMIZ İÇİN ELEŞTİRİLEBİRİZ AMA..."
"Galatasaray, belki bu grupta gol atamadığı için eleştirilebilir ama Galatasaray kendinden gol kralları çıkarmış, her zaman golü atmış, pozisyon üretmiş bir takımdır. Felsefesi tamamen atak olan bir takımdır. Gol pozisyonu üretmiş ama gole ulaşamamış. 1.5 dakika içinde çevirdiğimiz 3 pozisyonu gole çevirmiş olsak başka bir oyun oynanacaktı. Real Madrid'e karşı 1-0 geride oynamak da zordur. Gol atmamız lazım."
"DÜNYANIN HER YERİNDE HER TAKIMLA OYNADIK"
"Burada Real Madrid'le oynamak çok kolay değil ama dünyanın her yerinde her takımla oynadık. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğiniz zaman izah etmek bize, sorumluluk almak bana, bize. Burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyecek?"
"BİR-İKİ SIKINTIMIZ VAR"
"Bir-iki sıkıntımız var, Yuto başta olmak üzere. Bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan bir sakatlık geçirdi Şener, hem de iyi oynarken, burada kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Bir oyuncumuzun daha sakatlığı var. Hep beraber oynayacağız."
"ARALIKTA 9 MAÇIMIZ VAR"
"Sadece aralıkta 9 maçımız var. Kasımda da var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde herkese ihtiyacımız var."
"ADALET NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU UYGULARIM"
"Her teknik adamın bir tarzı, karakteri ve reaksiyonu vardır. Ben bir başkasının yerine karar veremem. Ben çok sert bir tepki gösterebilirim, bir başkası oralı olmayabilir. Genel olarak yönetmeyi tercih ederim idare etmektense. Adalet neyi gerektiriyorsa onu uygularım."
"BALE PROBLEMİ UMUYORUM"
Belli ki, okuyoruz ki, bir Bale problemi var Real Madrid'de. Umuyorum ki Real Madridlilerin mutlu olacağı bir sonuçla sonuçlanır inşallah.
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