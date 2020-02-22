Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'ini tek bir yer hariç belirledi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı forvet arkasında büyük kararsızlık yaşıyor.

SON KARAR BEKLENİYOR

Uzun süren sakatlığını atlatıp sahalara dönen Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında kalan Terim'in son kararını maç öncesi vermesi bekleniyor. Alanyaspor ile oynanan kupa maçında Emre'nin yerine girip son bölümde önemli işler yapan Faslı futbolcunun agresifliğinden faydalanmak isteyen Terim'in bu nedenle idmanlarda as takımda yıldız ismi denediği öğrenildi. Terim, Belhanda'nın arkasında ise Lemina'nın yokluğunda Ömer Bayram ve Seri'ye şans vermeyi planlıyor.

FALCAO FORVET

Fenerbahçe deplasmanında Galatasaray'ın forvetinde ise Radamel Falcao sahne alacak. Sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü, derbi için özel olarak forma isterken Terim'in de formda olmasına rağmen Adem Büyük'ü yedek soyundurup Falcao'yu sahaya süreceği bildirildi. Terim'in kanatlardaki tercihleri ise Onyekuru ile Feghouli olacak.

SARACCHI DE OYNAYACAK

Terim'in defanstaki tercihleri de belli. Sakatlığın atlatan Saracchi'ye sol bekte görev verecek olan İmparator, sağ bekte Mariano, stoperde Marcao ve Donk, kalede ise Muslera'yı 11'e yazacak.