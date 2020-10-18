Ancak 1 hafta içerisinde ödenmesi gereken 2 milyon Euro’luk “Acil, sıcak para” bulunamayınca piyasa değeri 7 milyon Euro olan 26 yaşındaki Milli stoper elden kaçtı. Bu gibi durumlar, ‘Güven ve samimiyet’ ortamının kaybolmasına neden oldu.