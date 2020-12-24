Cezaların faturası: 31 puan kayıp

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılıların başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcının son 10 yılda aldığı cezalar gündeme oturdu. Terim, 2011-12'den bu yana 25'i ligde toplamda 30 maç kaçırırken; sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerin sadece 12'sini kazanabildi. Sahadan 8 kez beraberlikle ayrılan Galatasaray, Terim'in yokluğunda 5 maçı ise kaybetti.

2011-12'DE 3 MAÇ ALDI, 2'Sİ ERTELENDİ

Fatih Terim 2011-12 sezonunda Süper Final'de deplasmandaki Trabzonspor maçında hakeme hakaret nedeniyle 3 maçtan men cezası aldı. Süper Final'de içerideki Beşiktaş derbisinde bir maç cezasını çeken Fatih Terim'in 2 maçlık cezası 1 yıl süreyle ertelendi. Böylece İmparator, Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında takımının başında sahaya çıkabildi. Sarı-kırmızılılar derbide Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.

2012-13'TE İKİ AYRI CEZA: İKİSİ ERTELEMEDEN GELEN TOPLAMDA 12 MÜSABAKA

2012-13 sezonunda Orduspor mücadelesinde tribüne gönderilen Fatih Terim 3 maç men cezası aldı. Terim bu cezayla Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor mücadelelerinde takımının başında olamadı. Sarı-kırmızılılar Eskişehirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Galatasaray deplasmandaki Kayserispor mücadelesinde ise 3-1'lik galibiyete uzandı.

Yine 2012-13 sezonundaki Mersin İdmanyurdu mücadelesinde tribüne gönderilen tecrübeli çalıştırıcı, PFDK'dan iki maçı ertelenen cezanın eklenmesiyle 9 mücadeleden men edildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Trabzonspor'u yenerken Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Terim cezası nedeniyle ertesi sezonda Gaziantepspor ve Bursaspor karşılaşmalarında da tribünde olurken Galatasaray, Gaziantepspor'u 2-1 yendi, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

2018-19: DERBİDEN 7, AÇIKLAMADAN 3, BAŞAKŞEHİR MÜCADELESİNDEN 2 MAÇ MEN

Terim, 2018-19 sezonundaki Fenerbahçe derbisi sonrasında 7 maç ceza aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 maçı öncesi açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen tecrübeli çalıştırıcıya 3 maç daha ceza verildi. İmparator, cezasını ikinci yarısının ilk maçındaki Ankaragücü mücadelesiyle birlikte tamamladı.

Derbide sadece Fatih Terim'i değil birçok futbolcusunu da kart cezaları nedeniyle kaybeden sarı-kırmızılılar Fenerbahçe maçının ardından Terim'siz oynadığı 7 maçın 4'ünde puan kaybı yaşadı. Kayserispor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarını kayıpsız atlatan sarı-kırmızılılar puan kayıplarını ise üst üste dört maçta yaşadı. Galatasaray Konyaspor'la 1-1, Çaykur Rizespor'la 2-2 ve Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken Beşiktaş derbisinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2018-19 sezonunun 33. haftasında Başakşehir'i yenerek şampiyonluğa ulaşırken Fatih Terim de disiplin ihlalleri nedeniyle 3 maçtan men edildi. 1 maçlık cezasını son haftadaki Sivasspor karşılaşmasında çeken Terim, TFF Süper Kupa Finali'ndeki Akhisarspor maçında ve 2019-20 sezonunun ilk haftasında Denizli deplasmanında sahada olamadı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gittiği Sivasspor deplasmanında rakibine 4-3 mağlup oldu. Galatasaray, devamındaki sezonun ilk maçında ise Denizlispor'a 2-0 yenildi.

TARİH MAÇ 6 Mayıs 2012 Galatasaray 2-2 Beşiktaş 2 Mart 2013 Eskişehirspor 0-0 Galatasaray 8 Mart 2013 Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği 17 Mart 2013 Kayserispor 1-3 Galatasaray 13 Nisan 2013 Karabükspor 0-1 Galatasaray 19 Nisan 2013 Galatasaray 3-1 Elazığspor 28 Nisan 2013 Gaziantepspor 0-1 Galatasaray 5 Mayıs 2013 Galatasaray 4-2 Sivasspor 12 Mayıs 2013 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray 18 Mayıs 2013 Galatasaray 2-0 Trabzonspor 19 Ağustos 2013 Galatasaray 2-1 Gaziantepspor 25 Ağustos 2013 Bursaspor 1-1 Galatasaray 10 Kasım 2018 Kayserispor 0-3 Galatasaray 23 Kasım 2018 Galatasaray 1-1 Konyaspor 2 Aralık 2018 Beşiktaş 1-0 Galatasaray 8 Aralık 2018 Galatasaray 2-2 Rizespor 15 Aralık 2018 Başakşehir 1-1 Galatasaray 23 Aralık 2018 Galatasaray 4-2 Sivasspor 19 Ocak 2019 Galatasaray 6-0 Ankaragücü 24 Mayıs 2019 Sivasspor 4-3 Galatasaray 16 Ağustos 2019 Denizlispor 2-0 Galatasaray 13 Eylül 2019 Galatasaray 1-0 Kasımpaşa 22 Eylül 2019 Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray 28 Eylül 2019 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe 22 Aralık 2020 Galatasaray 3-1 Göztepe

2019-20: 4 MAÇ ALDI, 3'E DÜŞTÜ

2019-20 sezonunun üçüncü haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası aldı. Bu ceza daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildi. Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor mücadelelerinde cezasının bir bölümünü çeken tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamladı.

Terim'in olmadığı ilk maçta Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Galatasaray devamında Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide ise Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ise Fatih Karagümrük maçında tribüne gönderilen Fatih Terim, PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe mücadelesinde tribünde yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu maça Levent Şahin yönetiminde çıkarken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.