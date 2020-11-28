Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray Rize’de karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, hücuma dayalı futbol modelini sahaya eksiksiz yansıtan bir Galatasaray’ın olduğunu belirtti.
Terim sözlerine şu şekilde devam etti:
“Antrenmanların karşılığını ve yapmak istediklerimi yaptığımızdan çok memnunum. Rakip sahada dominant bir pas oyunu ve kaptırdığımız yerden kontra baskı en önemli özelliklerimizden bir tanesiydi. Birkaç genç oyuncumuzun başarılı olması bizim için çok önemliydi. Pas istasyonlarımızı çok iyi çıkardık ortaya. Topsuz koşular ve enine ve boyuna dev bir blok gibi oynamak bugün en önemli özelliğimizdi. Çok memnunum. Hiç tartışmasız net bir galibiyet oldu. Rakipte çok az sıkıntı çektiğimiz bir maç oldu. Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini sahaya koyan bir takımım vardı, bu beni çok mutlu etti. Dünyadaki elit takımların oynadığı, kazanan hücuma dayalı modeli sahaya yansıtan bir oyun vardı. Bugün 1. dakikadan 93. dakikaya kadar zevk aldık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan bize çok iyi geldi. Rize’de 2 kırık diz bağı bırakmıştık. Bugün Allaha şükür sağ salim 3 puanla ayrılıyoruz. Galatasaraylıların da biraz yüreğine su serptik diye düşünüyorum. Son iki maçta 48 şut attık, 23’ü isabetli. Bugün bir gol daha atsaydık bininci gol olacaktı benim dönemimde. Falcao önemli bir oyuncudur, iyileştiği zaman bize faydalı olacaktır. İyi oyunumuzu sonuca çevirmek zorundaydık. Geçen hafta bu eksikti ama futbol oyununun vazgeçilmezi oldu. Bu oyunumuzu üzerine koyarak devam ettireceğiz.”
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