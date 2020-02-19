Fenerbahçe derbisi öncesi Mario Lemina'nın sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da orta sahada kimin forma giyeceği merak konusu oldu. Yeni Malatyaspor karşısında orta alanda Lemina, Seri ve Emre Akbaba üçlüsünü sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, derbi için henüz net kararını vermedi.

OYNAYIP OYNAMAYACAĞI YARIN BELLİ OLACAK

Sakat Marcelo Saracchi'nin yokluğunda Yeni Malatya önünde sol beke Ömer Bayram'ı çeken İmparator, Kadıköy'de Ömer'i orta alanda görevlendirmek istiyor. Ancak Saracchi'nin oynayıp oynayamayacağı yarın yapılacak testleri ardından netlik kazanacak.

Uruguaylı sol bekin forma giyebilmesi halinde Seri'yi ön liberoya çekip Ömer ve Emre'yi orta göbekte kullanacak olan Terim'in sağlık heyetine, Uruguaylı oyuncunun oynatılması için ne gerekiyorsa yapılması yönünde de talimatı verdiği kaydedildi.

ALTERNATİFİ DONK

Saracchi'nin Kadıköy'deki derbide forma giyememesi durumunda ise taşlar yerinden oynayacak. Ryan Donk'u ön liberoya çekmeyi planlayan Terim, Ahmet Çalık ve Marcao tandemini sahaya sürecek. Ancak savunmada Marcao ve Donk'un uyum sağladığını düşünen Terim'in, şimdilik tüm hesaplarını Saracchi'nin oynaması üzerine kurduğu ifade edildi.