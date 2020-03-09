Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında hakem Mete Kalkavan'ın Sivas'a verdiği penaltıyı eleştirirken "Burada vermemiş hakem, pozisyon gri, çok ağır hatalarda çağrılıyor biliyorsunuz ben öyle biliyorum en azından. O penaltıydı, bu ofsayttı ben bunlara pek girmem. Zaten pozisyon alakasız bir yerde" derken soruyu soran muhabire söylediği "Sorduğun iyi oldu çünkü bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuyla ilgili. Hiç olmazsa ufak bir anekdot bırakmış olalım" ifadeleri yönetime bir mesaj olarak yorumlandı.

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