Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci Eleme Turu’nda oynadıkları PSV mücadelesinin ardından açıklamaları şöyle:
"Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından gelen ilk soru teknik heyetimizle ilgili... Hasan hoca kendisi ayrıldı. Ümit hoca ve Levent hoca, kendileri yollarına devam etmek istedi. Ben de Selçuk hoca ve Necati hocayla devam ediyorum."
"PSV HAK ETTİ"
"PSV hak etti, bizden daha iyilerdi. Ben de onları tebrik ettim, bunda yadsınacak bir şey yok. Normalinin böyle olması lazım. Maçlar hem orada hem de burada çok centilmence geçti. Dolayısıyla kendilerine başarılar diledik"
"POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK"
"Kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum. İlk 30-35 dakikada baskıyı denedik, bütün halinde oynadık. Pozisyon bulamadık ama pozisyon da vermedik. Pozisyon vermeden 1-0 geriye düştük. İkinci golü de taçtan yedik"
"AYRILIKLAR BÜYÜK KULÜBE YAKIŞIR ŞEKİLDE OLMALIDIR"
"Her maç, kafamızdaki takımla ilgili muhakkak ki bir şeyler veriyor bize. 7 Eylül'e dek neler olacağını göreceğiz. Ayrılıklar da beraberlikler de doğaldır. Bunlar büyük bir kulübe yakışır şekilde olmalıdır"
ST. JOHNSTONE MAÇI LİSTESİ
"Gelen oyuncularımızı St. Johnstone maçının listesine yazacağım. Son 24 saate kadar iki oyuncu daha kullanma hakkımız var, onu da kullanacağız belki. Bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yapıp yapmadığını görüyoruz ama ne olursa olsun yazacağım"
"YARIN BİR TRANSFERİMİZ OLABİLİR"
"Yarın da bir transferimiz olabilir. Bir isim belirtmek için söylemedim, tam tersine yeni bir yola çıktığımızı ve her günün bir transfere açık olduğunu söyledim. Aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik, aldık, daha da vereceğiz. O manada söyledim. Berkan Kutlu, beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir"
ÖMER BAYRAM'A DESTEK VERDİ
"Taraftar herhalde Ömer'e tepki gösterdi ama Ömer kötü bir şey yapmıyor. Onlar bizim oyuncularımız, tabii ki yanlarında olacağım. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. Ömer'in vurduğu gol olsaydı, tepki gösterilir miydi? Ömer, yuhalanmayı hak etmedi. Yanındayım"
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