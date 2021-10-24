Galatasaray'da derbi 11'i şekilleniyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; tam hazır olmadan Marsilya maçında oynatılan ve yeniden sakatlanan Sacha Boey, Beşiktaş derbisinde de riske edilmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, son maçlarda formundan memnun olduğu DeAndre Yedlin'i Beşiktaş maçında ilk 11'de oynatacak.

Vodafone Park'ta Galatasaray'ın savunma hattını Yedlin, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt oluşturacak.