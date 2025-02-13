Fatih Terim'den Popescu paylaşımı

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Gheorghe Popescu'nun kendisini ziyaret ettiği anı paylaştı ve, "Seni görmek ve eski güzel günleri konuşmak güzel. Ziyaretin için teşekkürler." ifadelerini yazdı.

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Fatih Terim ile Popescu arasındaki ziyarette Al Shabab Sportif Direktörü Paul Nedved de yer aldı.

Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.