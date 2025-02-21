Fatih Terim'den, Fulya Terim'e romantik doğum günü mesajı

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim, 65 yaşına girdi. 1982'de evlenen çiftin, Merve ve Buse adında iki kızları bulunuyor.

REKLAM advertisement1 Ünlü teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla eşi Fulya Terim’in doğum gününü kutladı.

Fatih Terim, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları…" REKLAM

Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti, "21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun." REKLAM

Fatih Terim’in paylaşımına, kızları Buse Terim, Demet Akbağ ve birçok takipçisi iyi dileklerini ileten yorumlar yaptı.

Şarkıcı Emel Müftüoğlu da Fulya Terim’in doğum gününü kutlayan bir paylaşım yaptı. Müftüoğlu, Fulya Terim, Demet Akbağ, Bestem Su Özdemir ve arkadaşlarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Gerçekten 'İyi ki doğdun' dediklerimizdensin canım Fulya'm, iyi ki varsın, hep ol emi" Fotoğraflar: Instagram