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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİZİM İÇİN ACI OLDU"
Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'ya veda etmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim "Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Baya ilerideler, sıkletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.
"OCAK AYINDA DEĞİŞTİRMEZSEK..."
Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim "Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda 'Ümit ederim cisimleri de iyi olur' demiştim. Şimdi dört önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyla geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur." diye konuştu.
"ARTIK BOYNUMUZUN BORCU"
GS TV'ye konuşan Fatih Terim "Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak 'Daha az yedik' diyebilirsiniz. Sıkletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmak Allah izin verirse boynumuzun borcu." dedi.
"BİR SORUMLUSU VARSA BENİM"
"Geçen sene güzel bir hikaye yazdık, yine yapmamamıza engel yok" diyen Terim "Oyuncuları şikayet etmiyorum ya da suçlamıyorum. Bir sorumlu varsa, benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Kapasitemiz bu kadar." ifadelerini kullandı.
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