Fatih Tekke'den 5 değişiklik!

Teknik direktör Fatih Tekke, sakat oyuncular nedeniyle özellikle orta alan kurgusunu değiştirdi. Cezası bulunan Mendy ile sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine Ozan Tufan ve Lundstram görev yaptı.

Yedek kulübesine çekilen Cihan Çanak'ın yerine Nwkaeme, Cham'ın yerine Sikan, Visca'nın yerine Zubkov 11'de forma giydi.

REKLAM advertisement1

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan takımda yer alamadı.

Bordo-mavililer, eksik oyuncuların çokluğu ve 19 Yaş Altı Takımı'nın İsviçre'de bulunması nedeniyle yedek kadroya, 16 yaşındaki Batın Efe Sarsmaz, 17 yaşındaki Yiğithan Çubukçu, 17 yaşındaki Umut Beşli'yi dahil etti.

REKLAM

FATİH TEKKE'DEN SIKAN SÜRPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi.

Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.

TARAFTAR, BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Ligde arzu etmediği bir sezon yaşayan bordo-mavililerde taraftarlar, yarı final maçında takımlarına destek verdi. Göztepe taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı taraftar, misafir taraftar tribününde yer aldı. FİLİSTİN'E DESTEK Trabzonspor taraftarları Filistin'e destek mesajları verdi. Bordo-mavili taraftarlar, tribünlere 'Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil', 'Gazze'de Savaş yok, Soykırım var, Talan var, Zulüm var, Açlık var', 'Zulme Lanet, Gazze'ye Özgürlük' yazılı pankartları tribünlerin önüne astılar. ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ İZLEDİ Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Yavru Fırtına olan ismini “Mattia Ahmet Minguzzi” olarak değiştirdiği tribünden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar maçı ücretsiz olarak izledi. Trabzonsporlu oyuncuların formaların göğsünde çocukların çizdiği resimler yer aldı. TSYD Trabzon Şubesi'nin organizasyonu ile basın mensuplarının eşleri ve çocukları da karşılaşmayı basın tribününden izledi.