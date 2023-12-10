Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 3 puanı hak ettik

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Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla 17. sıraya yükselen Alanyaspor'da Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbulspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "90 dakikada düşünce büyük oranda bizim istediğimiz şeyler olduğu maç gözüktü. Yerleşmelerimizde, ön alan baskılarında problem yaşadık. Rakibimize çok pozisyon verdik diyemem. Fakat daha dengeli, daha doğru oynayabilirdik. Neticede hak edilmiş bir 3 puan. Bizim açımızdan duygu zorlukları fazlaydı. Oyuncularım uzun süredir maç kazanamama duygusu olumsuz yansıyordu. Daha sert olmamız lazım. Daha fazla istememiz lazım. Galibiyet için Alanyaspor camiasını, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu bizim için yeterli değil. Daha fazla istememiz lazım" diye konuştu.

"İSTANBULSPOR GÜZEL ANILARLA HATIRLAYACAĞIM BİR YER"

Eski takımına karşı oynamasının hatırlatılması üzerine Tekke, "İstanbulspor benim özelimde iyi günlerin, bazen zor günlerin geçtiği ama hep güzel anılarla hatırlayacağım bir yer. Hep de öyle kalacak. Kulüp içerisinde ilişkiler ağabey, kardeş gibiydi. Duygulu bir maçtı. Oğlum orada. İstanbulspor’a başarılar diliyorum. Onların da bu durumdan çıkmasını arzu ederim. Fakat futbol bu. Burada bizim de sorumlu olduğumuz bir camia var. Daha fazlasını istiyoruz. Geçen sene İstanbulspor’da çok değerli şeyler yaptık. Güzel karşılandık. Bütün oyuncular hemen hemen geldi. Ecmel başkanımız geldi. Bizim aile takımımız dediğimiz takım ama bazen bu oyunda sevdiğiniz kişileri üzebiliyorsunuz. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. İşimizin gereği bu. Onlara da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.