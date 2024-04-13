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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Fatih'te müşterileriyle ücret konusunda tartışan taksiciye 6 bin 439 lira ceza kesildi - Güncel Haberler

        Fatih'te müşterileriyle ücret konusunda tartışan taksiciye 6 bin 439 lira ceza kesildi

        İstanbul'da yolcularla ücret konusunda tartışan taksiciye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. Ayrıca çalışma ruhsatı 10 gün süre ile geçici olarak iptal edilerek taksi trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:43 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:46
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        Yolcu ile tartışan taksiciye para cezası
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        Fatih'te taksilere yönelik yapılan denetim sırasında yolcularla ücret konusunda tartışan bir taksiciye 6 bin 439 lira idari para cezası uygulanırken taksi de trafikten men edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, Mustafa Paşa Sokak üzerinde, Taksici Ö.E ile yolcuların ücret konusunda tartıştıkları tespit edlidi. Hakkında işlem başlatılan Ö.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi uyarınca 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan Ö.E'nin çalışma ruhsatı 10 gün süre ile geçici olarak iptal edilerek taksi trafikten men edildi.

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        #Fatih
        #Taksici ceza
        #haberler
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