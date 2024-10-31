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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te eski sevgili dehşeti | Son dakika haberleri

        Fatih'te eski sevgili dehşeti

        İstanbul Fatih'te Adem İ, eski sevgilisi A.K'nin erkek arkadaşı Emrah O'yu silahla yaraladı. Yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığılırken, Adem İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:27
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        Fatih'te eski sevgili dehşeti
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        Fatih'in Aksaray Mahallesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında eski sevgili dehşeti yaşandı.

        DHA'nın haberine göre, Adem İ. ile A.K. isimli kadın bir süre gönül ilişkisi yaşadı. Çift bir süre sonra ayrıldı.

        A.K. aradan geçen zamanın ardından Emrah O. ile ilişki yaşamaya başladı. Durumu hazmedemeyen eski sevgili Adem İ. sokakta gördüğü Emrah O'ya belinden çıkardığı silahla art arda ateş etti.

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        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emrah O. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Adem İ. kaçmaya çalıştığı sırada, olay yerinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrah O'yu ambulansla hastaneye kaldırırken, Adem İ. ise polis merkezine götürüldü. Adem İ'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Çevrede esnaflık yapan Muhammet Emin Tekin, "İlk başta bir tartışma sesi duyduk ardından da 3 el silah sesi geldi. Biz de korkudan dışarı çıkamadık. Sadece silah sesini duyduk. Polisler de zaten suçluyu hemen yakalamış. Olayı tam göremedik" diye konuştu.

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        #istanbul fatih
        #silahlı saldırı
        #eski sevgili
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