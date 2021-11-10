FSM Köprüsü'nde organ bağışı farkındalığı

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de Organ ve Doku Bağışı Haftası için renklendirildi.

Yeşil renkte aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.