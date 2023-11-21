Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'ya yadigarı!

Özellikle yurt içi veya yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz Manisa Sarayı'nı çok merak ediyorlardı. Nihayet bu çalışmayla ufak da olsa sarayın bir parçası görünür hale geliyor. Bu çalışma ziyaretçi sayımızı da arttıracaktır. Tabii ki bu çalışmalar uzun soluklu, getirisini yıllar içinde göreceğimiz çalışmalar" diye konuştu.