Karadeniz'de Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında, Çaycuma-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma-1 kuyusunda çalışmalara başladığını açıkladı.

Bakan Dönmez, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.

Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma-1 kuyusuna ulaştığını bildirmişti.