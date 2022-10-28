Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih sondaj gemisine ilişkin "Yeni keşif hedefleriyle beraber Çaycuma-1 kuyusundayız." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları sonrasında Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük keşif yapılmıştı.

Üretim ve altyapıya yönelik çalışmaların devam ettiği Karadeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde doğal gazın şebekeye verilerek kullanıma sunulması hedefleniyor.