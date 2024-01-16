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        Haberler Gündem Politika Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu

        Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu

        Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerde Kadıköy'den aday oldu. TKP'den yapılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:38
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        Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu
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        Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

        Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun adaylığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması Adayı olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı gösterilmesine karar verilmiştir" denildi.

        TKP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Kadıköy, emekçilerin, bilim, sanat, kültür kurumlarının, kadın, ekoloji ve siyaset çevrelerinin bir arada yaşadığı birikimli bir yaşam alanıdır. Kadıköy aynı zamanda 81 ilden insanın bir arada yaşadığı çağdaş kimliği ile ön plana çıkmış yerellerden biridir. Kadıköy halkı bu birikimi ile savunduğumuz programı uygulayabilecek potansiyele sahiptir. Kadıköy’ün bu rolü üstleneceğine ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlatılmasında rol oynayacağına inanıyoruz.

        Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız.

        Kadıköy’de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliği ile komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birini hep birlikte yaratacağız."

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