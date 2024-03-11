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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk antrenmanına çıktı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:02
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        Tolunay Kafkas sahaya indi!
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        Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak için mücadele veren VavaCars Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, ilk antrenmanına çıktı.

        Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

        Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.

        Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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