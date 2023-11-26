Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma ve teknik sorumlu Atılay Canel, hakemleri hedef aldı.

Mücadelenin ardından yazılı bir açıklama yayımlayan başkan Hurma, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadesini kullandı.

Teknik sorumlu Atılan Canel ise VAR'ı sert sözlerle eleştirip şunları söyledi:

"1 KİŞİ YÜZÜNDEN PUAN ALMADAN DÖNÜYORUZ"

"Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik.

Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor."