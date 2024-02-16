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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Şota Arveladze, “Cuma akşamı için iyi ve tempolu bir maç oldu” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Cuma akşamı için iyi, tempolu bir maç oldu. Bol pozisyonlu ve 2 gollü bir maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları gol yapmalıydık. Bir maçta 5-6 pozisyona giriyorsak birden fazla gol atmak gerekiyor. Kasımpaşa da çok iyi takım. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.