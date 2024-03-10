Fatih Karagümrük'te Tolunay Kafkas dönemi!
Teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, Tolunay Kafkas'la anlaşıldığını duyurdu
Shota Arveladze ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz." denildi.
Süper Lig'de sezona MKE Ankaragücü ile başlayan Tolunay Kafkas, Ekim ayından görevinden ayrılmış ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakmıştı.