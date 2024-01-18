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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'te Ibrahim Dresevic ile yollar ayrıldı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'te Ibrahim Dresevic ile yollar ayrıldı

        VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Dresevic'in Japonya 1. Lig ekibi FC Machida Zelvia'ya transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:10
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        Karagümrüklü Dresevic, Japonya'da
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        VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı savunmacı Ibrahim Dresevic ile yollarını ayırdı.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Oyuncuya, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

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