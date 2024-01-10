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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Kayserispor: 4-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük-Kayserispor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

        VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Karagümrük'te üç gol atarak hat-trick yapan Rohden maça damgasını vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:31
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        Rohden hat-trick yaptı, K.Gümrük fark attı!
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        Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u sahasında 4-1 mağlup etti.

        16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

        23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.

        38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.

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        41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.

        45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.

        52. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 3'e çıkardı. Kayserispor savunmasını eksik yakalayan Fatih Karagümrük'te Eysseric, sol tarafta koşu yapan Lasagna'yı pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

        73. dakikada Boa Marte, Ramazan Civelek ile verkaç yaparak ceza sahasının içine girdi. Portekizli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu çeldi.

        79. dakikada Serdar Dursun'un pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eysseric, şutunu çekti ancak kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kurtardı.

        90. dakikada ceza sahasına driplingle giren Can Keleş, pasını ceza sahası üzerinde bulunan Samed Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Bilal Bayazıt, iki hamlede topu kontrol etti.

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        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken

        Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 57 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hasan Ali Kaldırım (Mondihome Kayserispor)

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