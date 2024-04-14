Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında Portekizli VAR - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında Portekizli VAR - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

TFF daha öne son haftalarda kritik müsabakalarda VAR ve AVAR'da yabancı hakemlerin görevlendirileceğini açıklamıştı.