Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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"ORTA SAHA ÜRETKENLİKTEN UZAKTI"
Fatih Doğan/Sabah: "Beşiktaş'ta ilk 45 dakika futbolu sıkışan oyunu açacak ekstra bir harekete, duran top organizasyonuna ihtiyaç olduğu açıkça görüldü. Orta saha gerekli üretkenlikten çok uzaktı. İkinci yarının başında Aboubakar kazandırdığı penaltıyla bu inisiyatifi aldı ama Arjantinli kaleci Dituro'yu aşamadı. Belki de vuruştaki abartılı rahatlığını!"
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Fatih Doğan/Sabah: "Şenol Güneş'in devre arası müdahalesi hissedildi. Sadece kaçan penaltı değil, 62'de Onur'la ve Rebic oyuna girdikten sonra Aboubakar'la da direğe takılması ikinci yarı değişen oyunun vesikasıydı. Değişen tabloda en çok Gedson'un büyük gayreti vardı. Gedson Fernandes oyunun iki puanla bitmesine izin vermeyerek finali golle yaptı."
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"10 NUMARA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçına yeni transfersiz çıkarken, 10 numara eksikliği maçın büyük bölümünde kendini gösterdi. Beşiktaş; kanat aksiyonları zayıf bir görünümde kalınca pozisyon üretmekte başarısız kaldı. Muleka ne yapmak istediğini kendisi de anlamayınca iki pozisyonu kolayca harcayıp saç baş yoldurdu.
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Sinan Vardar/Fotomaç: "İkinci yarının başında kazanılan penaltıda Aboubakar'ın antrenmanda yedek kaleciyi çalıştırır gibi vuruşu, klasına yakışmadı. Onur'un gayretinden şüphem yok ama sağ önde kayboldu gitti."
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"GALİBİYETİ HAK ETTİ"
Bilal Meşe/Milliyet: "Güneş, golden sonra, bu kez savunmayı sağlama almak düşüncesiyle, Amartey ve Onana’yı 88’de sahaya sürdü, olası puan kaybına set çekmek istedi. Doğru da yaptı. Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz; Beşiktaş, ikinci yarıdaki futboluyla galibiyeti anasının ak sütü gibi hak etti, sezona da üç puanla başlangıç yaptı."
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"DAHA İYİ BİR KULÜBESİ VAR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Şenol Güneş’in de takviyeler sonrası artık daha iyi bir kulübesi var, o da önce Rebic’i soktu. Bir Aboubakar, bir Semih pozisyonunda katkısı vardı Hırvat oyuncunun. 76’ncı dakikada Semih’le santrforları ikiledi, Onur’u orta sahaya kaydırarak 4-4-2’ye döndü.
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Uğur Meleke/Hürriyet: "Ve hem Rebic’in hem Semih’in hem de Onur’un hareketli oynadığı son bölümde Beşiktaş dengeyi hakkıyla bozmayı başardı. Semih’in her müsabakada aldığı dakika sayısı artıyor: 7, 9, 12 derken dün de 14 dakika aldı genç forvet. Bu dakikaları hak ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla."
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"KÖTÜ DEĞİL ÇOK KÖTÜ MAÇ"
Erman Toroğlu/Sabah: "Kötü değil çok kötü bir maç. Gol atmayı düşünmeyen, Salih'i santrfor oynatan bir Karagümrük düşünün. Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü, bir penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı. İyi mi oynadı? Hayır. Değerlendirmeyi şöyle yapıyorum; Beşiktaş'ın oynadığı takım nasıl bir takım. Bu sene ligde en az 6-7 tane şu andaki görüntülerine göre düşecek takım var. Böyle bir cümle yazabiliyorsan ligin kalitesini siz düşünün"
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"HAYALİNDEKİ DEĞİL ELİNDEKİYLE OYNUYOR"
Ali Gültiken/Sabah: "Aboubakar penaltıyı gol yapsa başka bir şey konuşuyor olurduk. Gol ne kadar erken gelirse oyunu çözmek o kadar daha rahat oluyor. Süre uzadıkça doğal olarak rakibin direnci de artıyor. Karagümrük tecrübeli bir takım. Oyunu yayarak ve tempoyu düşürerek oynayabilen bir ekip. Beşiktaş'ı bu şekilde oyunun büyük bir bölümünde golün dışında tuttular."
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Ali Gültiken/Sabah: "Beşiktaş'ın kadrosunun bir oyun temeli var. Bunun üzerine kurguyu geliştirmeye çalışıyorlar. Ama oyuna başlayan kadro bunu ancak belli bir noktaya kadar getirebildi. Şenol hoca şu anda hayalindeki değil elindeki kanat forvet oyuncuları ile oynuyor. Doğal olarak bunlarla da oyunu belli bir noktaya kadar götürebiliyor."
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"SEYREDENE KÜÇÜK DİLİNİ YUTTURDULAR"
Atilla Gökçe/Milliyet: "Heyacansız, soğuk, soluk, renksiz ve keyifsiz bir maç izledik. Karagümrük de Başiktaş da bu durgun akan maçı hareketlendirmek için ancak ikinci yarıda bir şeyler yaptılar... Bir sürü hata yaparak... Seyredene küçük dilini yutturdular. Beşiktaş’ın ilk yarıdaki durgun, statik oyunu, bireysel performans düşüklüklerini de hesaba katarsanız “eskimiş” bir takımın yorgunluğuydu sanki... "
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Atilla Gökçe/Milliyet: Süper Ligin öteki takımlarında gördüğümüz transfer yağmurunun yıldızları elbette Beşiktaş şovunda yer ve rol almıyordu. Beşiktaş kontrollü gittiği transferde yedek kulübesine ancak Rebic’i yetiştirebilmişti. O da 61’de oyuna girdi, bir iki güzellikle Onur’u gol poziyonuna soktu ama kalede Arjantin’den gelen Dituro vardı."
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