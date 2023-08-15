Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı yazar yorumları

"KÖTÜ DEĞİL ÇOK KÖTÜ MAÇ"

Erman Toroğlu/Sabah: "Kötü değil çok kötü bir maç. Gol atmayı düşünmeyen, Salih'i santrfor oynatan bir Karagümrük düşünün. Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü, bir penaltı kaçırdı, sonra bir gol attı. İyi mi oynadı? Hayır. Değerlendirmeyi şöyle yapıyorum; Beşiktaş'ın oynadığı takım nasıl bir takım. Bu sene ligde en az 6-7 tane şu andaki görüntülerine göre düşecek takım var. Böyle bir cümle yazabiliyorsan ligin kalitesini siz düşünün"