Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlıyor

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR

STAT: Atatürk Olimpiyat

SAAT: 20:00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: BeIN Sports 1

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ramazan, Biglia, Sabo, Alassane, Darri, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MAÇTAN NOTLAR

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.