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Fatih Karagümrük, ligde kalma mücadelesi veren HangiKredi Ümraniyespor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.

Mücadelenin 36. dakikasında konuk ekip Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımdan Saba Lobjanidze 45'te skora dengeyi getirdi: 1-1.

Fabio Borini 46 ve 52. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Ümraniyespor 62. dakikada Kayode ile yeniden umutlandı ancak 75. dakikada Mbaye Diagne maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 4-2.

Fenerbahçe mağlubiyetiyle 11 maçlık serisi biten Karagümrük, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Üst üste iki haftadır kaybeden düşme hattındaki HangiKredi Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

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