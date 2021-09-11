VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele galibiyeti getiren golleri; 15 ve 19. dakikalarda Pesic, 58. dakikada Bertolacci, 79. dakikada Karamoh kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük 7 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında iç sahada oynadığı maçta Gaziantep'i 3-2 yendikten sonra 2. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalmış, 3. haftada ise rakibinin sahasında çıktığı mücadelede Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad, Zukanovic, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Aksel Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 68 Karamoh), Pesic

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Svensson, Semih Güler, Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Belhanda, Assombalonga, Vargas (Dk. 46 Rassoul), Balotelli

GOLLER: Dk. 14 - Dk. 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Gökhan İnler, Svensson (Adana Demirspor)