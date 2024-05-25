Fatih Karagümrük: 3 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, evinde Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Markao, Ryan Mendes ve Güven Yalçın'ın golleriyle lige galibiyetle veda eden Fatih Karagümrük, sezonu 40 puanla bitirdi. Samsunspor ise sezonu 43 puanda tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-1'lik skorla Fatih Karagümrük kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti golleri 42'de Markao, 50'de Ryan Mendes ve 90+2. dakikada Güven Yalçın attı. Samsunspor'un tek golünü ise 57. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Karadeniz temsilcisinde forma giyen Yunus Emre Çift, 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından küme düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, sezonu 40 puanla kapattı. Samsunspor ise 43 puanda kalarak sezonu tamamladı.